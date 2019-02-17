Украинец в первом раунде нокаутировал американского боксера
Киев • УНН
КИЕВ. 17 февраля. УНН. Украинский боксер первого полусреднего веса Иван Редкач (22-4-1, 17 KO) вышел победителем из поединка против американца Тайрона Харриса (26-14, 16 КО), передает корреспондент УНН.
Редкач серией атак прижал оппонента к канатам. Впоследствии Хэррис находясь в середине ринга после одного из ударов по туловищу упал на настил - нокдаун. Однако американец не продержался до первого перерыва и второе падение на пол повлекло остановку боя от рефери в ринге.
Примечательно, что для опытного 32-летнего украинском выигрыш стал вторым подряд после двух поражений.
Как сообщал УНН, Редкач в 2017 году попал в ДТП после которого находился в реанимации.