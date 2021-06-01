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Украинский бизнес страдает, а для иностранного создают особые условия - нардеп о конфликте шведской Scania против украинской "Журавлыны"

Киев • УНН

 • 16894 просмотра

КИЕВ. 1 июня. УНН. Компания "Журавлына" - украинский инвестор с 28-летним опытом работы. Сейчас компания вовлечена в длительные судебные процессы из-за того, что инвестор и шведский производитель Scania в свое время в обход законных процедур решил разорвать отношения с украинским партнером "Журавлыной". Народный депутат от фракции "Батькивщина" Михаил Волынец в этой ситуации считает, что в первоочередной поддержке нуждается именно украинский инвестор. Об этом он рассказал в комментарии УНН.

Украинский бизнес страдает, а для иностранного создают особые условия - нардеп о конфликте шведской Scania против украинской "Журавлыны"

Так, по мнению парламентария развитие своего - это вклад в будущее, потому что иностранная компания на полученные в Украине деньги будет открывать в других странах представительства, развивать производство за рубежом. То есть, понятно, что для иностранного инвестора Украина, в первую очередь, это база для зарабатывания денег, а для украинского инвестора - это будущее его детей и благосостояние города, где он работает.

Цитата

"Украинский инвестор платит налоги в государственный бюджет, а иностранный в таком случае выводит прибыль за пределы Украины. Здесь возникает у меня вопрос налогов: куда иностранные инвесторы платят налоги, в каких объемах и сколько именно по месту регистрации компании, главного офиса, в какую страну идут налоги. Главный вопрос в том, какая страна развивается на заработанные деньги украинским и иностранным инвестором", - подчеркнул парламентарий.

Детали

По словам Волынца, из-за неблагоприятных процессов в сфере экономики и предоставления приоритетов иностранному инвестору несмотря на критический анализ адекватности его партнерского поведения, украинский бизнес сейчас находится на грани выживания.

"Украинский бизнес страдает, потому что для иностранных инвесторов создают особые условия. А это как-то совершенно неравные и несправедливые условия для ведения бизнеса", - считает народный депутат.

Дополнение

Добавим, что по информации адвокатов, в суде с "Журавлыной" Scania использует поддельное доказательство, с помощью которого ранее уклонялась от уплаты налогов.

Ранее УНН писал о первопричинах длительных судебных процессов, которые возникли между Scania и украинской компанией "Журавлына".

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