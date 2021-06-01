Украинский бизнес страдает, а для иностранного создают особые условия - нардеп о конфликте шведской Scania против украинской "Журавлыны"

КИЕВ. 1 июня. УНН. Компания "Журавлына" - украинский инвестор с 28-летним опытом работы. Сейчас компания вовлечена в длительные судебные процессы из-за того, что инвестор и шведский производитель Scania в свое время в обход законных процедур решил разорвать отношения с украинским партнером "Журавлыной". Народный депутат от фракции "Батькивщина" Михаил Волынец в этой ситуации считает, что в первоочередной поддержке нуждается именно украинский инвестор. Об этом он рассказал в комментарии УНН.