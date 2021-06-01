Український бізнес потерпає, а для іноземного створюють особливі умови - нардеп про конфлікт шведської Scania проти української “Журавлини”

Так, на думку парламентаря розвиток свого — це внесок у майбутнє, бо іноземна компанія на отримані в Україні гроші відкриватиме в інших країнах представництва, розвиватиме виробництво за кордоном. Тобто, зрозуміло, що для іноземного інвестора Україна, в першу чергу, це база для заробляння коштів, а для українського інвестора — це майбутнє його дітей і добробут міста, де він працює.

Цитата

“Український інвестор сплачує податки в державний бюджет, а іноземний у такому випадку виводить прибуток за межі України. Тут виникає у мене питання податків: куди іноземні інвестори платять податки, в яких обсягах і скільки саме за місцем реєстрації компанії, головного офісу, до якої країни йдуть податки. Головне питання в тому, яка країна розвивається на зароблені гроші українським та іноземним інвестором”, — наголосив парламентар.

Деталі

За словами Волинця, через несприятливі процеси у сфері економіки та надання пріоритетів іноземному інвестору попри критичний аналіз адекватності його партнерської поведінки, український бізнес зараз знаходиться на межі виживання.

“Український бізнес потерпає, бо для закордонних інвесторів створюють особливі умови. А це якось абсолютно не рівні та несправедливі умови для ведення бізнесу”, — вважає народний депутат.

Доповнення

Додамо, що за інформацією адвокатів, у суді з “Журавлиною” Scania використовує підроблений доказ, за допомогою якого раніше ухилялась від сплати податків.

Раніше УНН писав про першопричини тривалих судових процесів, які виникли між Scania та українською компанією “Журавлина”.