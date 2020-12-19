Украинский биатлонист попал в топ-6 стартовой гонки этапа Кубка мира по биатлону

В Хохфильцене мужская команда Украины порадовала болельщиков высоким результатом. Дмитрий Подручный первым из украинских ребят в сезоне закрыл все мишени в личной гонке и финишировал шестым в спринте — 51,3 сек отставания от победителя Стурла Легрейда из Норвегии.

Не менее важно, чем итоговый результат — то, что на дистанции капитан оказался конкурентоспособен, особенно на последнем круге. Окрыленный перспективой финиша в топ-6, Подручный включил максимальные скорости и не отдал позицию французам Эмильена Жаклену и Кантену Фийону Майе, которые на последнем круге не сумели отыграть полторы и шесть секунд соответственно.

Серебряная награда досталась норвежцу Йоханнесу Дале +7,9 сек. Тройку замкнул еще один представитель Норвегии Йоханнес Бё с 19,9 сек отставания.

Добавим, что наш Антон Дудченко стал 20-м, Артем Прима также вошел в зачетную зону — 39-й. Зато Руслан Ткаленко — 75-й, Богдан Цымбал 101-й.