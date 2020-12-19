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Український біатлоніст потрапив в топ-6 стартової гонки етапу Кубку світу з біатлону

Київ • УНН

 • 14271 перегляди

КИЇВ. 19 грудня. УНН. У стартовій гонці четвертого етапу Кубка світу в Хохфільцені (Австрія) представник України потрапив до числа найкращих шести, передає УНН з посиланням на ФБУ.

Український біатлоніст потрапив в топ-6 стартової гонки етапу Кубку світу з біатлону

У Хохфільцені чоловіча команда України порадувала вболівальників високим результатом. Дмитро Підручний першим з українських хлопців в сезоні закрив усі мішені в особистій гонці і фінішував шостим в спринті — 51,3 сек відставання від переможця Стурла Легрейда з Норвегії.

Не менш важливо, ніж підсумковий результат — те, що на дистанції капітан виявився конкурентоспроможний, особливо на останньому колі. Окрилений перспективою фінішу в топ-6, Підручний включив максимальні швидкості і не віддав позицію французам Емільєну Жаклену і Кантену Фійона Майе, які на останньому колі не зуміли відіграти півтори і шість секунд відповідно.

Срібна нагорода дісталася норвежцю Йоханнесу Дале +7,9 сек. Трійку замкнув ще один представник Норвегії Йоханнес Бьо з 19,9 сек відставання.

Додамо, що наш Антон Дудченко став 20-м, Артем Прима також увійшов в залікову зону — 39-й. Натомість Руслан Ткаленко — 75-й, Богдан Цимбал 101-й.

Українські Національні Новини

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