Український біатлоніст потрапив в топ-6 стартової гонки етапу Кубку світу з біатлону
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. У стартовій гонці четвертого етапу Кубка світу в Хохфільцені (Австрія) представник України потрапив до числа найкращих шести, передає УНН з посиланням на ФБУ.
У Хохфільцені чоловіча команда України порадувала вболівальників високим результатом. Дмитро Підручний першим з українських хлопців в сезоні закрив усі мішені в особистій гонці і фінішував шостим в спринті — 51,3 сек відставання від переможця Стурла Легрейда з Норвегії.
Не менш важливо, ніж підсумковий результат — те, що на дистанції капітан виявився конкурентоспроможний, особливо на останньому колі. Окрилений перспективою фінішу в топ-6, Підручний включив максимальні швидкості і не віддав позицію французам Емільєну Жаклену і Кантену Фійона Майе, які на останньому колі не зуміли відіграти півтори і шість секунд відповідно.
Срібна нагорода дісталася норвежцю Йоханнесу Дале +7,9 сек. Трійку замкнув ще один представник Норвегії Йоханнес Бьо з 19,9 сек відставання.
Додамо, що наш Антон Дудченко став 20-м, Артем Прима також увійшов в залікову зону — 39-й. Натомість Руслан Ткаленко — 75-й, Богдан Цимбал 101-й.