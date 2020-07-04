Украинский баскетболист вошел в топ-5 лучших игроков в истории европейского турнира
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июля. УНН. Украинский форвард Максим Корниенко вошел в топ-5 рейтинга по блок-шотами в рамках турнира Кубка Европы ФИБА, сообщает УНН со ссылкой на сайт ФИБА.
В 24-х поединках турнира наш спортсмен совершил 36 блокировок. Эти матчи Корниенко играл в составе болгарской "Академики", литовского "Ювентуса" и "Днепра".
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Определилась дата старта нового сезона украинского баскетбола
Всего в Кубке Европы ФИБА Корниенко набирал 11,7 очка, 8,2 подбора и 1,5 блок-шота в среднем за матч.
Стоит отметить, на вершине рейтинга идет Мишель Диуф из Сенегала (80), за ним Урош Лукович (46) и Матиас Лессор (43).