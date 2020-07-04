Український баскетболіст увійшов в топ-5 кращих гравців в історії європейського турніру

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Київ • УНН

 • 9545 перегляди

КИЇВ. 4 липня. УНН. Український форвард Максим Корнієнко увійшов до топ-5 рейтингу за блок-шотами в рамках турніру Кубку Європи ФІБА, повідомляє УНН з посиланням на сайт ФІБА.

У 24-х поєдинках турніру наш спортсмен здійснив 36 блокувань. Ці матчі Корнієнко грав у складі болгарської "Академіки", литовського "Ювентуса" та "Дніпра".

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Загалом у Кубку Європи ФІБА Корнієнко набирав 11,7 очка, 8,2 підбирання та 1,5 блок-шота в середньому за матч.

Варто відзначити, на вершині рейтингу йде Мішель Діуф із Сенегалу (80), за ним Урош Луковіч (46) та Матіас Лессор (43).

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