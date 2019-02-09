Украинский баскетболист провел дебютный поединок за "Детройт"
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. В баталии регулярного чемпионата НБА между "Детройтом" и "Нью-Йорком" состоялся дебют свингмена сборной Украины Святослава Михайлюка в составе "Пистонс", передает корреспондент УНН.
Уроженец Черкасс вышел на 3-й минуте второй четверти и за первый промежуток игрового времени в майке "Пистонс" сумел отдать результативную передачу с которой слэм-данк оформил грузинский центровой Заза Пачулия. Также украинца выпустили на заключительные три минуты баталии и в одной из попыток ему удалось поразить кольцо соперника.
По 9:14 минуты проведенные на паркете наш земляк набрал 3 очка (0/2 двухочковые, 1/2 трехочковые), 2 передачи, 1 подбор при 1 потере.
В целом игра стартовала с солидного рывка хозяев 24:8, и на первый перерыв "Детройт" имел преимущество в 21 балл. Однако в дальнейшем "Никс" удалось сравнять счет. В заключительной четверти хозяева паркета из Детройта пошли в очередной отрыв и отпраздновали победу 120:103.
Добавим, что следующая игра "Пистонс" пройдет в ночь с 11-го на 12-е февраля.
Напомним, что ранее Михайлюк выступал за "Лос-Анджелес Лейкерс".