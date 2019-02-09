Украинский баскетболист провел дебютный поединок за "Детройт"

ukru
В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 72090 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 98007 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 134111 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 132920 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 131074 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 125690 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 162769 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117889 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141476 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145312 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Посол США назвала "ужасными новостями" последствия ночной атаки рф

Посол США назвала "ужасными новостями" последствия ночной атаки рф

8 марта, 11:19 • 59325 просмотра
Удар рф по Доброполью: количество раненых возросло до 47

Удар рф по Доброполью: количество раненых возросло до 47

8 марта, 14:55 • 39173 просмотра
В Украине расцвели первоцветы: яркие весенние фото

В Украине расцвели первоцветы: яркие весенние фото

15:58 • 45501 просмотра
Трагический случай в Одесской области: 16-летний парень погиб во время фотографирования с ружьем

Трагический случай в Одесской области: 16-летний парень погиб во время фотографирования с ружьем

17:14 • 36210 просмотра
Командующий ВМС Украины намекнул на третью атаку по Крымскому мосту

Командующий ВМС Украины намекнул на третью атаку по Крымскому мосту

17:53 • 25925 просмотра
публикации
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

7 марта, 15:14 • 127688 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 162768 просмотра
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 174066 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 185175 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 242854 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

7 марта, 19:45 • 134109 просмотра
"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

7 марта, 15:09 • 100830 просмотра
Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

7 марта, 13:56 • 105219 просмотра
Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

7 марта, 12:36 • 108084 просмотра
Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

7 марта, 12:17 • 107627 просмотра
Актуальное
Украинский баскетболист провел дебютный поединок за "Детройт"

Украинский баскетболист провел дебютный поединок за "Детройт"

Киев  •  УНН

 • 7374 просмотра

КИЕВ. 9 февраля. УНН. В баталии регулярного чемпионата НБА между "Детройтом" и "Нью-Йорком" состоялся дебют свингмена сборной Украины Святослава Михайлюка в составе "Пистонс", передает корреспондент УНН.

Уроженец Черкасс вышел на 3-й минуте второй четверти и за первый промежуток игрового времени в майке "Пистонс" сумел отдать результативную передачу с которой слэм-данк оформил грузинский центровой Заза Пачулия. Также украинца выпустили на заключительные три минуты баталии и в одной из попыток ему удалось поразить кольцо соперника.

По 9:14 минуты проведенные на паркете наш земляк набрал 3 очка (0/2 двухочковые, 1/2 трехочковые), 2 передачи, 1 подбор при 1 потере.

В целом игра стартовала с солидного рывка хозяев 24:8, и на первый перерыв "Детройт" имел преимущество в 21 балл. Однако в дальнейшем "Никс" удалось сравнять счет. В заключительной четверти хозяева паркета из Детройта пошли в очередной отрыв и отпраздновали победу 120:103.

Добавим, что следующая игра "Пистонс" пройдет в ночь с 11-го на 12-е февраля.

Напомним, что ранее Михайлюк выступал за "Лос-Анджелес Лейкерс".

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

спорт

Обратиться по вопросам размещения рекламы