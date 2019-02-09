Український баскетболіст провів дебютний поєдинок за "Детройт"
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. У баталії регулярного чемпіонату НБА між "Детройтом" і "Нью-Йорком" відбувся дебют свінгмена збірної України Святослава Михайлюка у складі "Пістонс", передає кореспондент УНН.
Уродженець Черкас вийшов на 3-й хвилині другої чверті і за перший проміжок ігрового часу у майці "Пістонс" зумів віддати результативну передачу з якої слем-данк оформив грузинський центровий Заза Пачулія. Також українця випустили на заключні три хвилини баталії і в одній із спроб йому вдалося вразити кільце суперника.
За 9:14 хвилини проведені на паркеті наш земляк набрав 3 очки (0/2 двоочкові, 1/2 триочкові), 2 передачі, 1 підбирання при 1 втраті.
Загалом гра стартувала з солідного ривка господарів 24:8, і на першу перерву "Детройт" мав перевагу в 21 бал. Однак надалі "Нікс" вдалося зрівняти рахунок. В заключній чверті господарі паркету з Детройту пішли в черговий відрив та святкували звитягу 120:103.
Додамо, що наступна гра "Пістонс" пройде в ніч з 11-го на 12-те лютого.
Нагадаємо, що раніше Михайлюк виступав за "Лос-Анджелес Лейкерс".