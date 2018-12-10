Украинский арбитр будет обслуживать матч Лиги Европы с участием обидчика "Зари"
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. Украинская бригада судей во главе с Сергеем Бойко будет работать на поединке заключительного тура группового раунда Лиги Европы УЕФА сезона-2018/2019. Об этом сообщает Федерация футбола Украины, передает УНН.
Наши арбитры назначены на встречу в группе В, в которой немецкий СБ "Лейпциг" будет принимать норвежский "Русенборг". На линиях Бойко помогать Владимир Володин и Игорь Алехин. В качестве дополнительных ассистентов выступят Николай Балакин и Анатолий Абдула. Резервный арбитр - Семен Шлончак.
Матч в Лейпциге состоится 13 декабря (начало - в 22:00 по киевскому времени).
Как сообщал УНН, именно СБ "Лейпциг" не позволил луганской "Зари" пробиться в групповой этап Лиги Европы.