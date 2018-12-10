Український арбітр обслуговуватиме матч Ліги Європи за участі кривдника "Зорі"
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Українська бригада суддів на чолі із Сергієм Бойком працюватиме на поєдинку заключного туру групового раунду Ліги Європи УЄФА сезону-2018/2019. Про це інформує Федерація футболу України, передає УНН.
Наші арбітри призначені на зустріч у групі В, в якій німецький РБ "Лейпциг" прийматиме норвезький "Русенборг". На лініях Бойку допомагатимуть Володимир Володін та Ігор Альохін. У ролі додаткових асистентів виступатимуть Микола Балакін та Анатолій Абдула. Резервний арбітр — Семен Шлончак.
Матч у Лейпцигу відбудеться 13 грудня (початок — о 22:00 за київським часом).
Як повідомляв УНН, саме РБ "Лейпциг" не дозволив луганській "Зорі" пробитися до групової стадії Ліги Європи.