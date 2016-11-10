Украинский арбитр Е.Монзуль получила назначение на матч плей-офф женской Лиги чемпионов

Комитет арбитров УЕФА поручил бригаде арбитров во главе с Е.Монзуль провести ответный матч стадии плей-офф среди 16 лучших команд соревнований между датской "Фортуной" и итальянской "Брешией".

Помогать 35-летней харьковчанке будут ассистенты Наталья Рачинская и Александра Ардашева, четвертый арбитр - Анастасия Романюк (все - Украина). Наблюдатель арбитража - Антония Кокоту (Греция).

Отметим, что встреча состоится 16 ноября в 19:00 по местному времени в городе Йорринг (Дания).

Напомним, Е.Монзуль обслуживала матч плей-офф квалификации женского ЧЕ-2017.