Украинский арбитр Е.Монзуль получила назначение на матч плей-офф женской Лиги чемпионов
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. Украинскому арбитру Екатерине Монзуль доверили проведение матча 1/8 финала розыгрыша женской Лиги чемпионов сезона 2016/2017 годов. Об этом сообщает ФФУ, передает УНН.
Комитет арбитров УЕФА поручил бригаде арбитров во главе с Е.Монзуль провести ответный матч стадии плей-офф среди 16 лучших команд соревнований между датской "Фортуной" и итальянской "Брешией".
Помогать 35-летней харьковчанке будут ассистенты Наталья Рачинская и Александра Ардашева, четвертый арбитр - Анастасия Романюк (все - Украина). Наблюдатель арбитража - Антония Кокоту (Греция).
Отметим, что встреча состоится 16 ноября в 19:00 по местному времени в городе Йорринг (Дания).
Напомним, Е.Монзуль обслуживала матч плей-офф квалификации женского ЧЕ-2017.