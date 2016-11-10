Український арбітр К.Монзуль отримала призначення на матч плей-офф жіночої Ліги чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Українському арбітру Катерині Монзуль довірили проведення матчу 1/8 фіналу розіграшу жіночої Ліги чемпіонів сезону 2016/2017 років. Про це інформує ФФУ, передає УНН.
Комітет арбітрів УЄФА доручив бригаді арбітрів на чолі з К.Монзуль провести матч-відповідь стадії плей-офф серед 16 кращих команд змагань між датською "Фортуною" та італійською "Брешиєю".
Допомагатимуть 35-річній харків’янці асистенти Наталія Рачинська та Олександра Ардашева, четвертий арбітр – Анастасія Романюк (усі - Україна). Спостерігач арбітражу – Антонія Кокоту (Греція).
Відзначимо, що зустріч відбудеться 16 листопада о 19:00 за місцевим часом у місті Йоррінг (Данія).
Нагадаємо, К.Монзуль обслуговувала матч плей-офф кваліфікації жіночого ЧЄ-2017.