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Украинских олимпийцев застрахует компания Ярославского

Украинских олимпийцев застрахует компания Ярославского

Киев  •  УНН

 • 7688 просмотра

КИЕВ. 28 февраля. УНН. CК “ИНГО Украина” (группа DСН Александра Ярославского) стала “Официальным страховщиком Национального олимпийского комитета Украины” — партнером Национального олимпийского комитета Украины, передает УНН.

В своем новом статусе компания будет обеспечивать страхование мероприятий НОК: Олимпийского дня, Олимпийского урока, “Олимпийского аистенка”, церемонии “Герои спортивного года” и многих других. А также страхование олимпийских команд Украины, которые в этом году будут защищать честь страны на II Европейских играх в Минске, XV летнем Европейском юношеском олимпийском фестивале в Баку и I Всемирных пляжных играх в Сан-Диего.

“Мы рады, что сегодня в такой насыщенный спортивными событиями год заключаем договор с одной из ведущих страховых компаний „ИНГО“. НОК активно работает над реализацией маркетинговой программы, поиском партнеров и спонсоров для развития олимпийского движения и поддержки наших олимпийцев. Очень приятно, что украинские национальные компании присоединяются к поддержке тех, кто прославляет своими победами наше государство в мире”, - сказал во время мероприятия президент НОК Украины Сергей Бубка.

Руководство “ИНГО Украина” отмечает, что в компании понимают повышенные риски травмирования профессиональных спортсменов и поэтому готовы в случае необходимости организовать качественную и оперативную медицинскую помощь во время соревнований за рубежом и всех зарубежных поездок.

“25-летний опыт работы на страховом рынке „ИНГО Украина“ позволяет компании взять на себя такую ответственную работу как организация медицинской помощи. Это честь для нас работать в партнерстве с НОК и, как всегда, мы сделаем все возможное для страховой безопасности наших клиентов и партнеров”, — сказал председатель правления страховой компании “ИНГО Украина” Игорь Гордиенко.

Отметим, НОК и “ИНГО Украина” уже имеют замечательный опыт эффективного взаимодействия, который реализован на III летних Юношеских Олимпийских играх в Буэнос-Айресе-2018 и XIV ЕЮОФ в Сараево-2019.

Акционерная страховая компания “ИНГО Украина” имеет 25-летний опыт работы на рынке. С 2017 года вошла в состав группы DCH известного украинского бизнесмена Александра Ярославского. Компания входит в число крупнейших страховых организаций Украины по объему премий, величине собственных активов и суммам страховых возмещений. Имеет 28 лицензий на различные виды обязательного и добровольного страхования, предоставляет страховые услуги корпоративным и розничным клиентам.

Украинские Национальные Новости

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