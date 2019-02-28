Українських олімпійців застрахує компанія Ярославського

У своєму новому статусі компанія буде забезпечувати страхування заходів НОК: Олімпійського дня, Олімпійського уроку, "Олімпійського лелеченя", церемонії "Герої спортивного року" та багатьох інших. А також страхування олімпійських команд України, які в цьому році будуть захищати честь країни на II Європейських іграх в Мінську, XV літньому Європейському юнацькому олімпійському фестивалі в Баку і I Всесвітніх пляжних іграх в Сан-Дієго.

"Ми раді, що сьогодні в такий насичений спортивними подіями рік укладаємо договір з однією з провідних страхових компаній "ІНГО". НОК активно працює над реалізацією маркетингової програми, пошуком партнерів і спонсорів для розвитку олімпійського руху та підтримки наших олімпійців. Дуже приємно, що українські національні компанії приєднуються до підтримки тих, хто прославляє своїми перемогами нашу державу в світі", - сказав під час заходу президент НОК України Сергій Бубка.

Керівництво "ІНГО Україна" відзначає, що в компанії розуміють підвищені ризики травмування професійних спортсменів і тому готові в разі потреби організувати якісну та оперативну медичну допомогу під час змагань за кордоном і всіх зарубіжних поїздок.

"25-річний досвід роботи на страховому ринку "ІНГО Україна" дозволяє компанії взяти на себе таку відповідальну роботу як організація медичної допомоги. Це честь для нас працювати у партнерстві з НОК і, як завжди, ми зробимо все можливе для страхової безпеки наших клієнтів і партнерів", - сказав голова правління страхової компанії "ІНГО Україна" Ігор Гордієнко.

Відзначимо, НОК і "ІНГО Україна" вже мають чудовий досвід ефективної взаємодії, який реалізований на III літніх Юнацьких Олімпійських іграх в Буенос-Айресі-2018 і XIV ЄЮОФ в Сараєво-2019.

Акціонерна страхова компанія "ІНГО Україна" має 25-річний досвід роботи на ринку. З 2017 року увійшла до складу групи DCH відомого українського бізнесмена Олександра Ярославського. Компанія входить в число найбільших страхових організацій України за обсягом премій, величиною власних активів і сум страхових відшкодувань. Має 28 ліцензій на різні види обов'язкового і добровільного страхування, надає страхові послуги корпоративним і роздрібним клієнтам.