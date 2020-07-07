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Украинские сборные направления попали в ЧЕ по баскетболу 3х3

Украинские сборные направления попали в ЧЕ по баскетболу 3х3

Киев  •  УНН

 • 15411 просмотра

КИЕВ. 7 июля. УНН. ФИБА объявила о рестарте сезона в баскетболе 3×3 и проведение чемпионата Европы, который с 24 по 26 сентября будет принимать бельгийский Антверпен, информирует УНН со ссылкой на сайт ФБУ.

Квалификационные турниры были отменены, поэтому до 10 команд в мужской и женской сетках, которые попали в основную часть соревнований направления, добавились еще по 2 команды в соответствии с совместным рейтингом федераций в баскетболе 3×3.

Таким образом, был сформирован список участников чемпионата Европы-2020 в мужской и женской сетках.

• Мужчины: Украина, Бельгия, Эстония, Франция, Германия, Италия, Латвия, Нидерланды, Польша, Румыния, Россия, Сербия.
• Женщины: Украина, Бельгия, Беларусь, Эстония, Франция, Германия, Италия, Латвия, Нидерланды, Польша, Румыния, Россия.

Примечательно, что принимающая сторона будет обязана придерживаться выполнения проекта мер безопасности, разработанные Медицинской консультативной группой ФИБА по распространению COVID-19.

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