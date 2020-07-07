Українські збірні напряму потрапили до ЧЄ з баскетболу 3х3

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Київ • УНН

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КИЇВ. 7 липня. УНН. ФІБА оголосила про рестарт сезону у баскетболі 3×3 і проведення чемпіонату Європи, який з 24 по 26 вересня прийматиме бельгійський Антверпен, інформує УНН з посиланням на сайт ФБУ.

Кваліфікаційні турніри було скасовано, тому до 10 команд у чоловічій та жіночій сітках, які потрапили в основну частину змагань напряму, додалися ще по 2 команди відповідно до спільного рейтингу федерацій у баскетболі 3×3.

Таким чином, було сформовано список учасників чемпіонату Європи-2020 у чоловічій та жіночій сітках.

• Чоловіки: Україна, Бельгія, Естонія, Франція, Німеччина, Італія, Латвія, Нідерланди, Польща, Румунія, Росія, Сербія.
• Жінки: Україна, Бельгія, Білорусь, Естонія, Франція, Німеччина, Італія, Латвія, Нідерланди, Польща, Румунія, Росія.

Примітно, що приймаюча сторона буде зобов’язана притримуватись виконання проекту заходів безпеки, що розроблені Медичною консультативною групою ФІБА щодо поширення COVID-19.

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