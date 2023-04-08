Украинские защитники уничтожили 7 беспилотников оккупантов

Детали

Генштаб сообщает, что авиация Сил обороны за сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.

Кроме того, наши защитники вблизи Марьинки уничтожили российский штурмовик Су-25. Также враг потерял 7 БПЛА, из них: 3 – типа “Орлан”, 3 – “Ланцет” и 1 – “Мерлин”.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 1 пункт управления, 2 района сосредоточения живой силы и уничтожили склад боеприпасов врага.

Дополнение

Противник продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За минувшие сутки, благодаря мужеству каждого воина, было отражено более 60 атак противника на указанных направлениях.