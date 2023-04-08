Українські захисники знищили 7 безпілотників окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. ЗСУ за добу знищили 7 безпілотників російських окупантів. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
Деталі
Генштаб повідомляє, що авіація Сил оборони за добу завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.
Крім того, наші захисники поблизу Мар'їнки знищили російський штурмовик Су-25. Також ворог втратив 7 БпЛА , з них: 3 – типу “Орлан”, 3 – “Ланцет” та 1 – “Мерлін”.
Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 1 пункт управління, 2 райони зосередження живої сили та знищили склад боєприпасів ворога.
Доповнення
Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. За минулу добу, завдяки мужності кожного воїна, було відбито понад 60 атак противника на зазначених напрямках.