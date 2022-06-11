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Украинские военные остановили наступление рашистов возле Попасной. Оккупантам пришлось отойти - Генштаб

Киев • УНН

 • 199817 просмотра

КИЕВ. 11 июня. УНН. В районе Попасной, Луганская область, украинские военные успешно остановили наступление противника. Об этом говорится в сводке Генерального штаба, передает УНН.

Цитата

“В районе Попасной наши защитники успешно остановили наступление противника. Оккупантам пришлось отойти”, — говорится в сообщении.

Детали

Кроме того, по информации Генштаба, враг наступает в районе Ныркового, боевые действия продолжаются. В направлении Николаевки наступление противника захлебнулось. Под метким огнем наших воинов оккупанты отошли.

В районе Берестового враг, при попытке штурма, понес потери и отошел на ранее занятые позиции.

С целью выявления слабых мест в обороне и разоблачения системы огня, оккупанты, не жалея личного состава, проводили разведку боем неподалеку от Владимировки. Как и полагается, наши защитники грамотно встретили врага — противник с потерями отошел, добавили в Генштабе

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях активных боевых действий оккупанты не вели. Обстреливали гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Нью-Йорк, Авдеевка, Красногоровка и Новоандреевка. Нанесли удар штурмовой авиацией вблизи Марьинки, отмечено в сообщении.

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