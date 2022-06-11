Українські військові зупинили наступ рашистів біля Попасної. Окупантам довелося відійти - Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 11 червня. УНН. У районі Попасної, Луганська область, українські військові успішно зупинили наступ противника. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу, передає УНН.
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“В районі Попасної наші захисники успішно зупинили наступ противника. Окупантам довелося відійти”, — йдеться у повідомленні.
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Крім того, за інформацією Генштабу, ворог наступає у районі Ниркового, бойові дії тривають. У напрямку Миколаївка наступ противника захлинувся. Під влучним вогнем наших воїнів окупанти відійшли.
У районі Берестового ворог, при спробі штурму, зазнав втрат та відійшов на раніше зайняті позиції.
З метою виявлення слабких місць в обороні та викриття системи вогню, окупанти, не шкодуючи особового складу, проводили розвідку боєм неподалік Володимирівки. Як і годиться, наші захисники грамотно зустріли ворога — противник з втратами відійшов, додали у Генштабі
На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних бойових дій окупанти не вели. Обстрілювали цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Нью-Йорк, Авдіївка, Красногорівка та Новоандріївка. Завдали удару штурмовою авіацією поблизу Мар’їнки, зазначено у повідомленні.
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