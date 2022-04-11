Украинские военные на Востоке обезвредили свыше 90 оккупантов и по одному танку и вертолету

Цитата

"Украинские защитники продолжают сдерживать агрессора в районе ответственности оперативно-тактическоий группировки "Восток". В частности, 11 апреля российские фашистские войска совершили 1 атаку. Также наша артиллерия наносила огневое поражение по скоплению личного состава и техники", - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что в ходе боев наши воины уничтожили:



личного состава – 92;



танков – 1;



БТР/БМП – 3;



артиллерийских систем – 3;



АО – 24;



вертолетов – 1;



БПЛА – 3.



Дополнение

11 апреля сообщалось, что за минувшие сутки на Южном направлении украинские военные уничтожили более 80 российских оккупантов и боевую технику врага.