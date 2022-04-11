Украинские военные на Востоке обезвредили свыше 90 оккупантов и по одному танку и вертолету
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. За сутки в районе оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупанты один раз атаковали позиции украинских защитников. В результате рашисты потеряли более 90 военных, один танк и один вертолет. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение группы.
Цитата
"Украинские защитники продолжают сдерживать агрессора в районе ответственности оперативно-тактическоий группировки "Восток". В частности, 11 апреля российские фашистские войска совершили 1 атаку. Также наша артиллерия наносила огневое поражение по скоплению личного состава и техники", - говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что в ходе боев наши воины уничтожили:
-
- личного состава – 92;
-
- танков – 1;
-
- БТР/БМП – 3;
-
- артиллерийских систем – 3;
-
- АО – 24;
-
- вертолетов – 1;
-
- БПЛА – 3.
-
Дополнение
11 апреля сообщалось, что за минувшие сутки на Южном направлении украинские военные уничтожили более 80 российских оккупантов и боевую технику врага.