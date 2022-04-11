Українські військові на Сході знешкодили понад 90 окупантів та по одному танку й гелікоптеру

Цитата

"Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Зокрема, 11 квітня російські фашистські війська здійснили 1 атаку. Також наша артилерія наносила вогневе ураження по скупченню особового складу та техніки", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що у ході боїв наші воїни знищили:



особового складу – 92;



танків – 1;



БТР/БМП – 3;



артилерійських систем – 3;



АТ – 24;



гелікоптерів – 1;



БПЛА – 3.



Доповнення

11 квітня повідомлялося, що за минулу добу на Південному напрямку українські військові знищили понад 80 російських окупантів та бойову техніку ворога.