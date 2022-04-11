Українські військові на Сході знешкодили понад 90 окупантів та по одному танку й гелікоптеру
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. За добу в районі оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупанти один раз атакували позиції українських захисників. У результаті рашисти втратили понад 90 військових, один танк та один гелікоптер. Про це УНН повідомляє з посиланням на повідомлення групи.
Цитата
"Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Зокрема, 11 квітня російські фашистські війська здійснили 1 атаку. Також наша артилерія наносила вогневе ураження по скупченню особового складу та техніки", - йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що у ході боїв наші воїни знищили:
-
- особового складу – 92;
-
- танків – 1;
-
- БТР/БМП – 3;
-
- артилерійських систем – 3;
-
- АТ – 24;
-
- гелікоптерів – 1;
-
- БПЛА – 3.
-
Доповнення
11 квітня повідомлялося, що за минулу добу на Південному напрямку українські військові знищили понад 80 російських окупантів та бойову техніку ворога.