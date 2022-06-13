Украинские войска усиливаются в местах, где противник может форсировать Северский Донец - Минобороны
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июня. УНН. Украинские войска усиливаются в местах, где противник может форсировать Северский Донец на фоне жаркой погоды, из-за которой река убывает. Об этом заявил на брифинге в понедельник спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.
Цитата
“... в связи с такими погодными обстоятельствами, что случились — высокая температура воздуха, местами река немного мелеет и меньше глубина. Наши подразделения, ведущие там оборону, также учитывают этот момент и там, где возможен прорыв противника или попытки его форсировать Северский Донец, мы усиливаемся”, — сказал Мотузяник.
Детали
Представитель отмечал на брифинге, что враг продолжал обстрелы позиций наших войск в районах населенного пункта Маяки и Серебрянка, которые находятся на берегу Северского Донца.
Ранее
Как писал УНН, ранее Генштаб информировал о том, что российские оккупанты пытаются взять под контроль участок левого берега реки Северский Донец.