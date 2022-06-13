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Українські війська посилюються в місцях, де противник може форсувати Сіверський Донець - Міноборони

Українські війська посилюються в місцях, де противник може форсувати Сіверський Донець - Міноборони

Київ • УНН

 • 197910 перегляди

КИЇВ. 13 червня. УНН. Українські війська посилюються в місцях, де противник може форсувати Сіверський Донець на тлі спекотної погоди, через яку річка мілішає. Про це заявив на брифінгу у понеділок речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.

Цитата

“... у зв’язку з такими погодними обставинами, що трапились — висока температура повітря, місцями річка трошки міліє і менша глибина. Наші підрозділи, які ведуть там оборону, також враховують цей момент і там, де можливий прорив противника або спроби його форсувати Сіверський Донець, ми підсилюємось”, — сказав Мотузяник.

Деталі

Речник зазначав на брифінгу, що ворог продовжував обстріли позицій наших військ в районах населеного пункту Маяки та Сєрєбрянка, які знаходяться на березі Сіверського Донця.

Раніше

Як писав УНН, раніше Генштаб інформував про те, що російські окупанти намагаються взяти під контроль ділянку лівого берега річки Сіверський Донець.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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