Українські війська посилюються в місцях, де противник може форсувати Сіверський Донець - Міноборони

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“... у зв’язку з такими погодними обставинами, що трапились — висока температура повітря, місцями річка трошки міліє і менша глибина. Наші підрозділи, які ведуть там оборону, також враховують цей момент і там, де можливий прорив противника або спроби його форсувати Сіверський Донець, ми підсилюємось”, — сказав Мотузяник.

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Речник зазначав на брифінгу, що ворог продовжував обстріли позицій наших військ в районах населеного пункту Маяки та Сєрєбрянка, які знаходяться на березі Сіверського Донця.

Раніше

Як писав УНН, раніше Генштаб інформував про те, що російські окупанти намагаються взяти під контроль ділянку лівого берега річки Сіверський Донець.