Украинские производители снизили цены на мясо
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. В Украине снизились оптово-отпускные цены на курятину и свинину. Об этом свидетельствуют опубликованные 7 декабря данные Минагрополитики, передает УНН.
Так, за месяц стоимость курятины в опте подешевела на 1% до 45,2 грн за кг, стоимость свинины - на 4% до 74,4 грн за кг.
Стоимость говядины в опте выросла на 1% до 77,9 грн за кг.
Зато ощутимо подорожало мясо в рознице: курятина - на 8% до 57,6 грн за кг, свинина - на 8% до 97,9 грн за кг, говядина - на 9% до 98 грн за кг.
"Оптово-отпускные цены - это те, которые получает первое звено посредников, производителей. Уровень роста розничных цен зависит как минимум от двух причин: количества цепей посредничества и торговой надбавки последнего посредника - супермаркета или магазина.
Чем длиннее цепь - тем больше будет розничная цена. Чем выше торговая надбавка - тем выше будет цена для конечного потребителя", - разъяснил экономический эксперт Юрий Гаврилечко.
Ранее УНН сообщал, что Украина поднялась в мировом рейтинге экспортеров курятины на 6-е место, обойдя Россию и Канаду.
Главный производитель и экспортер курятины "Мироновский хлебопродукт" заявил, что в ближайших планах компании - приблизиться к мировым гигантам Brasil Foods и Tyson.