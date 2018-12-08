Українські виробники знизили ціни на м’ясо
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. В Україні знизилися оптово-відпускні ціни на курятину та свинину. Про це свідчать опубліковані 7 грудня дані Мінагрополітики, передає УНН.
Так, за місяць вартість курятини в опті подешевшала на 1% до 45,2 грн за кг, вартість свинини - на 4% до 74,4 грн за кг.
Вартість яловичини в опті зросла на 1% до 77,9 грн за кг.
Натомість відчутно подорожчало м'ясо у роздрібі: курятина - на 8% до 57,6 грн за кг, свинина - на 8% до 97,9 грн за кг, яловичина - на 9% до 98 грн за кг.
"Оптово-відпускні ціни - це ті, які отримує перша ланка посередників, від виробників. Рівень зростання роздрібних цін залежить щонайменше від двох причин: кількості ланцюгів посередництва і торговельної надбавки останнього посередника - супермаркету або магазину.
Чим довший ланцюг - тим більшою буде роздрібна ціна. Чим вища торговельна надбавка - тим вищою буде ціна для кінцевого споживача", - роз'яснив економічний експерт Юрій Гаврилечко.
Раніше УНН повідомляв, що Україна піднялася у світовому рейтингу експортерів курятини на 6-те місце, обійшовши Росію та Канаду.
Головний виробник і експортер курятини "Миронівський хлібопродукт" заявив, що у найближчих планах компанії - наблизитися до світових гігантів Brasil Foods і Tyson.