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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Украинские спортсменки завоевали медали Суперкубка международной федерации каноэ

Украинские спортсменки завоевали медали Суперкубка международной федерации каноэ

Киев  •  УНН

 • 17476 просмотра

КИЕВ. 22 августа. УНН. Украинские спортсменки завоевали четыре медали (1 "золотую" и 3 "бронзовых") на Суперкубке международной федерации каноэ, который состоялся в американской Оклахоме, сообщает УНН со ссылкой на Федерацию каноэ Украины.

Детали

24-летняя каноистка с верхних плавной Людмила Лузан завоевала золотую медаль на дистанции 350 м и бронзовую на дистанции 1000 м (с одной перебежками), 32-летняя луцкая байдарочница Мария Повх завоевала в этих видах программы завоевала бронзовые награды.

23-летняя каноистка из Житомира Анастасия Четверикова финишировала 5-й на дистанции 1000 м и заняла шестое место дистанции 350 м.

Справка

Суперкубок международной федерации каноэ проводился уже в третий раз и собрал немало звезд мировой гребли. Среди них были олимпийские чемпионы Невин Харрисон и Петер Кречмер, призеры Олимпийских игр, где кроме украинских каноисток, француз Максим Бомон, венгр Адам Варга, канадка Лоран Венсан-Лапойнт, полька Марта Вальчикевич, и целая плеяда победителей и призеров чемпионата мира.

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