Українські веслувальниці вибороли медалі Суперкубку міжнародної федерації каное

Деталі

24-річна каноїстка із Горішніх Плавнів Людмила Лузан завоювала золоту медаль на дистанції 350 м і бронзову на дистанції 1000 м (з однією перебіжкою), 32-річна луцька байдарочниця Марія Повх завоювала в цих видах програми завоювала бронзові нагороди.

23-річна каноїстка із Житомира Анастасія Четверікова фінішувала 5-ю на дистанції 1000 м і посіла 6-е місце дистанції 350 м.

Довідка

Суперкубок міжнародної федерації каное проводився вже втретє і зібрав чимало зірок світового веслування. Серед них були олімпійські чемпіони Невін Харрісон і Петер Кречмер, призери Олімпійських ігор, де крім українських каноїсток, француз Максим Бомон, угорець Адам Варга, канадка Лоран Венсан-Лапойнт, полька Марта Вальчикевич, та ціла плеяда переможців і призерів чемпіонату світу.