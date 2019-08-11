Украинские теннисистки узнали соперниц по турниру "WTA Premier 5" в Цинциннати
Киев • УНН
КИЕВ. 11 августа. УНН. Состоялась жеребьевка основной сетки на турнире WTA Premier 5 — “Western & Southern Open”, который продлится на кортах в Цинциннати (США), информирует УНН со ссылкой на Теннисный портал Украины.
Даяна Ястремская на старте померяется силами с экс-первой ракеткой мира Каролин Возняцки. Киевлянка Леся Цуренко, которая пропустила соревнования в Торонто из-за травмы, в первом раунде сыграет с канадкой Бьянки Андрееску.
Зато Элина Свитолина, посеянная на турнире под 7 номером, вступит в борьбу со второго раунда. Ее первая соперница определится в поединке между американкой Кэтрин Макналли и бельгийкой Элизе Мертенс.
Отметим, среди потенциальных соперниц Свитолины по третьему раунду такие теннисистки, как Серена Уильямс (10), София Кенин и Юлия Гёргес.
Заметим, старт соревнований основной сетки назначен на 12 августа.