Українські тенісистки дізналися суперниць по турніру "WTA Premier 5" в Цинциннаті
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. Відбулося жеребкування основної сітки на турнірі WTA Premier 5 – "Western & Southern Open", яке триватиме на кортах в Цинциннаті (США), інформує УНН з посиланням на Тенісний портал України.
Даяна Ястремська на старті поміряється силами з екс-першою ракеткою світу Каролін Возняцкі. Киянка Леся Цуренко, яка пропустила змагання в Торонто через травму, в першому раунді зіграє з канадкою Бьянкою Андрееску.
Натомість Еліна Світоліна, посіяна на турнірі під 7 номером, вступить у боротьбу з другого раунду. Її перша суперниця визначиться в поєдинку між американкою Кетрін Макналлі і бельгійкою Елізе Мертенс.
Відзначимо, серед потенційних суперниць Світоліної по третьому раунду такі тенісистки, як Серена Вільямс (10), Софія Кенін і Юлія Гьоргес.
Зауважимо, старт змагань основної сітки назначений на 12 серпня.