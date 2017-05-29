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Украинские синхронистки завоевали пять медалей на этапе Мировой серии

Киев • УНН

 • 11490 просмотра

КИЕВ. 29 мая. УНН. В эти выходные завершился очередной этап соревнований Мировой серии по синхронному плаванию, который проходил в Лас-Пальмоси (Испания). Среди лидеров турнира оказалась украинская сборная, которая получила пять наград, из них три - высшей пробы, сообщает УНН со ссылкой на Федерацию синхронного плавания Украины.

Украинские синхронистки завоевали пять медалей на этапе Мировой серии

Первую награду турнира в медальной копилки сборной принесла Анна Волошина, которая завоевала "серебро" в выступлениях солисток, став второй в технической и произвольной программе. В сумме Волошина лишь чуть более одного балла уступила хозяйке соревнований двукратной олимпийской призеру Оне Карбонелл - 181,6459 балла против 182,9702.

Серебряным стало выступление дуэта в составе Анна Волошина - Елизавета Яхно соревнованиях дуэтов. Техническую и произвольную программу наших русалок судьи оценили в 180,1179 балла.

Не было равных украинкам в групповых упражнениях. Командное выступление в составе Марины и Владиславы Алексеевых, Александры Кашубы, Яны Нарежному, Анастасии Савчук, Ксении Сидоренко, Анны Волошиной и Елизаветы Яхно оставил позади хозяек турнира с колоссальным отрывом - 5 баллов по сумме технической и произвольной программ (183,8718 против 178,8717 ).

Выше оценили судьи наших соотечественниц и в выступлении комбинированных групп. В этом виде программы команда в составе Марины и Владиславы Алексеевых, Александры Кашубы, Яны Нарежной, Анастасии Савчук, Ксении Сидоренко, Анны Волошиной, Елизаветы Яхно, Валерии Апрельевои обогнали испанок 90,6001 против 89,4668.

Добавим также, Волошина стала единственной, кто 5 раз поднимался на пьедестал почета.

Как сообщал УНН, Украинский выиграли 6 золотых медалей в мировом этапе по синхронному плаванию.

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