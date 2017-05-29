Українські синхроністки завоювали п'ять медалей на етапі Світової серії
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Цими вихідними завершився черговий етап змагань Світової серії з синхронного плавання, що проходив у Лас-Пальмосі (Іспанія). Серед лідерів турніру опинилася українська збірна, яка здобула п'ять нагород, з них три — найвищого ґатунку, повідомляє УНН з посиланням на Федерацію синхронного плавання України.
Першу нагороду турніру до медальної скарбнички збірної принесла Анна Волошина, яка виборола "срібло" у виступах солісток, ставши другою у технічній і довільній програмі. У сумі А.Волошина лиш трохи більше одного балу поступилася господарці змагань дворазовій олімпійській призерці Оне Карбонелл – 181,6459 бали проти 182,9702.
Срібним став виступ дуету у складі Анна Волошина - Єлизаветою Яхно змаганнях дуетів. Технічну та довільну програму наших русалок судді оцінили в 180,1179 бали.
Не було рівних українкам у групових вправах. Командний виступ у складі Марини та Владислави Алексєєвих, Олександри Кашуби, Яни Нарежної, Анастасії Савчук, Ксенії Сидоренко, Анни Волошиної та Єлизавети Яхно залишив позаду господарок турніру з колосальним відривом – 5 балів за сумою технічної і довільної програм (183,8718 проти 178,8717).
Вище оцінили судді наших співвітчизниць і у виступі комбінованих груп. У цьому виді програми команда у складі Марини та Владислави Алексєєвих, Олександри Кашуби, Яни Нарежної, Анастасії Савчук, Ксенії Сидоренко, Анни Волошиної, Єлизавети Яхно, Валерії Апрельевої обігнали іспанок 90,6001 проти 89,4668.
Додамо також, А.Волошина стала єдиною, хто 5 разів піднімався на п’єдестал пошани.
Як повідомляв УНН, українки виграли 6 золотих медалей у світовому етапі з синхронного плавання.