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Українські синхроністки завоювали п'ять медалей на етапі Світової серії

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 травня. УНН. Цими вихідними завершився черговий етап змагань Світової серії з синхронного плавання, що проходив у Лас-Пальмосі (Іспанія). Серед лідерів турніру опинилася українська збірна, яка здобула п'ять нагород, з них три — найвищого ґатунку, повідомляє УНН з посиланням на Федерацію синхронного плавання України.

Українські синхроністки завоювали п'ять медалей на етапі Світової серії

Першу нагороду турніру до медальної скарбнички збірної принесла Анна Волошина, яка виборола "срібло" у виступах солісток, ставши другою у технічній і довільній програмі. У сумі А.Волошина лиш трохи більше одного балу поступилася господарці змагань дворазовій олімпійській призерці Оне Карбонелл – 181,6459 бали проти 182,9702.

Срібним став виступ дуету у складі Анна Волошина - Єлизаветою Яхно змаганнях дуетів. Технічну та довільну програму наших русалок судді оцінили в 180,1179 бали.

Не було рівних українкам у групових вправах. Командний виступ у складі Марини та Владислави Алексєєвих, Олександри Кашуби, Яни Нарежної, Анастасії Савчук, Ксенії Сидоренко, Анни Волошиної та Єлизавети Яхно залишив позаду господарок турніру з колосальним відривом – 5 балів за сумою технічної і довільної програм (183,8718 проти 178,8717).

Вище оцінили судді наших співвітчизниць і у виступі комбінованих груп. У цьому виді програми команда у складі Марини та Владислави Алексєєвих, Олександри Кашуби, Яни Нарежної, Анастасії Савчук, Ксенії Сидоренко, Анни Волошиної, Єлизавети Яхно, Валерії Апрельевої обігнали іспанок 90,6001 проти 89,4668.

Додамо також, А.Волошина стала єдиною, хто 5 разів піднімався на п’єдестал пошани.

Як повідомляв УНН, українки виграли 6 золотих медалей у світовому етапі з синхронного плавання.

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