Украинские школьники на Международной математической олимпиаде получили 4 золотые и 2 серебряные медали

Как отметили в МОН, это уже 26 выступление команды из Украины на этих соревнованиях. Предыдущие годы наша команда ни разу не поднималась выше 6-го места.

Нашими победителями стали ученики:

- Харьковского физико-математического лицея № 27 - Илья Коваль ("золото"), Роман Сарапин ("золото"), Нго Нгок Тхай Шон ("золото"), Алина Гарбузова ("серебро"),

- лицея № 208 г. Киева - Федор Юдин ("золото")

- естественнонаучного лицея № 145 г. Киев - Арсений Николаев ("серебро").

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Олимпиада проходит в два тура. В каждом из них участники решали по три задачи по разным направлениям школьной математики - геометрии, теории чисел, алгебре и комбинаторике.

Справка: Международная математическая олимпиада (MMO) - чемпионат мира по математике среди старшеклассников. Соревнования проводятся ежегодно в одной из стран-участниц. Первая ММО прошла в 1959 году в Румынии. В прошлом году украинская команда заняла 14 место. В общем, за всю историю своего участия в олимпиаде Украина получила 141 медаль: 38 золотых, 59 серебряных и 44 бронзовых.