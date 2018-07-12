Українські школярі на Міжнародній математичній олімпіаді здобули 4 золоті та 2 срібні медалі
Київ • УНН
КИЇВ. 12 липня. УНН. Шестеро українських старшокласників здобули 4 золоті та 2 срібні медалі на 59 Міжнародній математичній олімпіаді, яка проходить 3 – 14 липня в м. Клуж-Напока (Румунія). У загальному рейтингу українська команда посіла 4 місце з понад 100 країн світу, після США, Росії і Китаю, передає УНН із посиланням на прес-службу МОН.
Як відзначили у МОН, це вже 26 виступ команди з України на цих змаганнях. Попередні роки наша команда жодного разу не піднімалася вище 6-го місця.
Нашими переможцями стали учні:
— Харківського фізико-математичного ліцею № 27 — Ілля Коваль (“золото”), Роман Сарапін (“золото”), Нго Нгок Тхай Шон (“золото”), Аліна Гарбузова (“срібло”),
— ліцею № 208 м. Києва — Федір Юдін (“золото”)
— природничо-наукового ліцею № 145 м. Києва — Арсеній Ніколаєв (“срібло”).
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Олімпіада проходить у два тури. У кожному з них учасники розв’язували по три задачі з різних напрямів шкільної математики — геометрії, теорії чисел, алгебри і комбінаторики.
Довідково: Міжнародна математична олімпіада (MMO) — чемпіонат світу з математики серед старшокласників. Змагання проводять щороку в одній із країн-учасниць. Перша ММО пройшла в 1959 році в Румунії. Минулого року українська команда посіла 14 місце. Загалом, за всю історію своєї участі в олімпіаді Україна здобула 141 медаль: 38 золотих, 59 срібних і 44 бронзових.