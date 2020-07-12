Украинские пограничники обнаружили у гражданок Турции "липовые" британские визы
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июля. УНН. При прохождении паспортного контроля в аэропорту Одессы у двух гражданок Турции были обнаружены поддельные британские визы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию Государственной пограничной службы Украины.
"Две сестры прибыли рейсом из Стамбула, чтобы ближе познакомиться с культурой и историей Украины. Однако, во время прохождения паспортного контроля, украинские пограничники обнаружили в паспортах девушек поддельные визовые этикетки Великобритании. Как выяснилось, сестры планировали получить медицинское образование в Великобритании, а с визами им любезно согласилась "помочь" подруга, услуги которой стоили 500 долларов США", - сообщили пограничник.
Вместе с отказом в пересечении государственной границы Украины жаждущие знаний путешественницы получили еще и запрет въезда на территорию нашего государства сроком на 3 года.
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