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Украинские пограничники обнаружили у гражданок Турции "липовые" британские визы

Украинские пограничники обнаружили у гражданок Турции "липовые" британские визы

Киев  •  УНН

 • 11431 просмотра

КИЕВ. 12 июля. УНН. При прохождении паспортного контроля в аэропорту Одессы у двух гражданок Турции были обнаружены поддельные британские визы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию Государственной пограничной службы Украины.

"Две сестры прибыли рейсом из Стамбула, чтобы ближе познакомиться с культурой и историей Украины. Однако, во время прохождения паспортного контроля, украинские пограничники обнаружили в паспортах девушек поддельные визовые этикетки Великобритании. Как выяснилось, сестры планировали получить медицинское образование в Великобритании, а с визами им любезно согласилась "помочь" подруга, услуги которой стоили 500 долларов США", - сообщили пограничник.

Вместе с отказом в пересечении государственной границы Украины жаждущие знаний путешественницы получили еще и запрет въезда на территорию нашего государства сроком на 3 года.

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