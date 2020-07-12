Українські прикордонники виявили у громадянок Туреччини “липові” британські візи

“Дві сестри прибули рейсом зі Стамбула, аби ближче познайомитися з культурою та історією України. Однак, під час проходження паспортного контролю, українські прикордонники виявили у паспортах дівчат підроблені візові етикетки Великобританії. Як з’ясувалося, сестри планували отримати медичну освіту у Великобританії, а з візами їм люб’язно згодилася „допомогти“ подруга, послуги якої коштували 500 доларів США”, — повідомили прикордонник.

Разом з відмовою у перетинанні державного кордону України спраглі до знань мандрівниці отримали ще й заборону в’їзду на територію нашої держави терміном на 3 роки.

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