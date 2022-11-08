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Украинские порты примут под загрузку 14 судов по "зерновому соглашению" - министр

Украинские порты примут под загрузку 14 судов по "зерновому соглашению" - министр

Киев • УНН

 • 258965 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Порты Большой Одессы за два дня должны принять под загрузку 14 судов в рамках "зерновой инициативы", сообщил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков в Twitter, пишет УНН.

Цитата

"Наконец-то разблокированный трафик на вход – это хорошая новость для всего мира, ожидающего украинских продуктов", - подчеркнул Кубраков.

Детали

Министр сообщил, что 7 ноября в украинских портах в Черном море пришвартовано 7 судов под погрузку 131 тыс. тонн сельхозпродукции. И что в ближайшие сутки ожидается, по его данным, еще 7 кораблей, которые погрузят 140 тыс. тонн зерна. Кубраков заверил, что украинская сторона готова "сделать это быстро".

Тем временем спикер Одесской ОВА Сергей Братчук отметил, что в порты Большой Одессы направляются восемь сухогрузов, которые в понедельник прошли морским гуманитарным коридором в рамках стамбульского зернового соглашения.

"Помимо этого, информирует СКЦ, 77 судов ожидают разрешения на захождение в украинские порты, а также 15 загруженных судов готовятся к инспекции в турецких территориальных водах", - написал Братчук 8 ноября в Telegram.

Дополнение

Украина, ООН, Турция и россия подписали 22 июля соглашение (Украина и рф отдельно), направленное на обеспечение безопасного прохода судов, которые заходят и выходят из трех украинских черноморских портов ("Одесса", "Черноморск", "Южный") , которые были заблокированы рф после вторжения москвы 24 февраля.

Украина и россия являются крупными экспортерами зерна, и блокада портов задержала в стране десятки миллионов тонн зерновых. Первое судно с зерном в рамках соглашения вышло из порта Одессы 1 августа. Первое судно под погрузку впервые с 24 февраля зашло в порт в Одесской области 6 августа. Коридор заработал в обе стороны.

29 октября в россии заявили о выходе из "зернового соглашения". В украинском правительстве указывали, что в октябре объемы экспорта могли бы быть выше на 30-40%, если бы россия искусственно не блокировала инспекции в Босфоре.

Уже 2 ноября Президент Турции Эрдоган заявил о возобновлении работы "зернового коридора". Это произошло после его разговора с путиным 1 ноября. Так, Эрдоган заявил, что министр обороны россии сергей шойгу позвонил турецкому коллеге Хулуси Акару и сообщил ему, что со 2 ноября соглашение о "зерновом коридоре" будет продолжаться так же, как и раньше". Восстановление участия в соглашении подтвердили в минобороны рф.

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