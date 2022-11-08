Українські порти приймуть під завантаження 14 суден за "зерновою угодою" - міністр

Цитата

"Нарешті розблокований трафік на вхід – це хороша новина для всього світу, який очікує українських продуктів", - наголосив Кубраков.

Деталі

Міністр повідомив, що 7 листопада в українських портах у Чорному морі пришвартовано 7 суден під завантаження 131 тис. тонн сільгосппродукції. І що у найближчу добу очікується, за його даними, ще 7 кораблів, які завантажать 140 тис. тонн зерна. Кубраков запевнив, що українська сторона готова "зробити це швидко".

Тим часом речник Одеської ОВА Сергій Братчук зауважив, що до портів Великої Одеси прямують вісім суховантажів, які в понеділок пройшли морським гуманітарним коридором у межах стамбульської зернової угоди.

"Окрім цього, інформує СКЦ, 77 суден очікують на дозвіл на заходження в українські порти, а також 15 завантажених суден готуються до інспекції в турецьких територіальних водах", - написав Братчук 8 листопада у Telegram.

Доповнення

Україна, ООН, Туреччина та росія підписали 22 липня угоду (Україна і рф окремо), спрямовану на забезпечення безпечного проходу суден, що заходять та виходять із трьох українських чорноморських портів ("Одеса", "Чорноморськ", "Південний"), які були заблоковані рф після вторгнення москви 24 лютого.

Україна та росія є великими експортерами зерна, і блокада портів затримала в країні десятки мільйонів тонн зернових. Перше судно з зерном у межах угоди вийшло з порту Одеси 1 серпня. Перше судно під завантаження вперше з 24 лютого зайшло в порт на Одещині 6 серпня. Тож, коридор запрацював в обидва боки.

29 жовтня в росії заявили про вихід із "зернової угоди". В українському уряді вказували, що у жовтні обсяги експорту могли б бути вищими на 30-40% якби росія штучно не блокувала інспекції в Босфорі.

Уже 2 листопада Президент Туреччини Ердоган заявив про поновлення роботи "зернового коридору". Це сталося після його розмови з путіним 1 листопада. Так, Ердоган заявив, що міністр оборони росії сергій шойгу зателефонував турецькому колезі Хулусі Акару і повідомив йому, що з 2 листопада угода про "зерновий коридор" "продовжуватиметься так само, як і раніше". Відновлення участі в угоді підтвердили у міноборони рф.