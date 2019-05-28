Украинские паралимпийцы завоевали медали КС по фехтованию на колясках

Девять медалей, из которых — 1 “золото”, 3 “серебра” и 5 бронзовых наград — таким стал задел украинской команды.

К предыдущему результату в последние дни этапа Кубка мира национальной паралимпийской сборной команде удалось добавить еще две бронзовые медали: Манько Артем (мужская шпага категории А) и Морквич Наталья (женская рапира категории А).

Отметим, этот этап Кубка мира по фехтованию на колясках, ставший важным шагом для каждого из участников соревнований в Токио-2020, проходившем в Сан-Пауло. Среди 170 спортсменов из 29 стран мира, команда Украины была представлена 14-ю фехтовальщиками и лучшее от команды Украины выступила Бреус Евгения, в активе которой золотая награда.