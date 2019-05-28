Українські паралімпійці здобули медалі КС з фехтування на візках
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. Українські паралімпійці із медальним результатом завершили свій виступ на етапі Кубку світу з фехтування на візках, повідомляє УНН з посиланням на НКСІУ.
Дев’ять медалей, з яких — 1 “золото”, 3 “срібла” та 5 бронзових нагород — таким став доробок української команди.
До попереднього результату в останні дні етапу Кубку світу національній паралімпійській збірній команді вдалось додати ще дві бронзові медалі: Манько Артем (чоловіча шпага категорії А) та Морквич Наталія (жіноча рапіра категорії А).
Зазначимо, цей етап Кубку світу з фехтування на візках, що став важливим кроком для кожного із учасників змагань до Токіо-2020, проходив у місті Сан-Пауло. Серед 170 спортсменів із 29 країн світу, команда України була представлена 14-ма фехтувальниками і найкраще від команди України виступила Бреус Євгенія, у доробку котрої золота нагорода.