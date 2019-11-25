Украинские моряки судна "Иван Голубец" вернулись домой

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 41330 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 108287 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 100203 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 107533 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 118350 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 147662 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 148215 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140380 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 186189 просмотра

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
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Украинские моряки судна "Иван Голубец" вернулись домой

Украинские моряки судна "Иван Голубец" вернулись домой

Киев  •  УНН

 • 8169 просмотра

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Ночью 25 ноября из Мавритании, где загорелся и затонул океанский траулер "Иван Голубец", четыре украинских моряка вернулись домой. Об этом в своем Twitter сообщил госсекретарь МИД Андрей Заяц, передает УНН.

"Добрая утренняя новость: этой ночью из Мавритании вернулись домой четыре украинских моряка судна "Иван Голубец", в которых там было применено ограничительные меры. Спасибо министру Ould Cheikh Ahmed", - написал Заяц.

Напомним, 22 июля стало известно, что украинский траулер утонул у побережья Африки после пожара.

Позже Министерство иностранных дел Украины и посольство Украины в Марокко сообщило, что на океанском траулере "Иван Голубец", на котором возник пожар у берегов Мавритании, находились почти три десятка граждан Украины.

Ранее УНН сообщал, часть экипажа океанского траулера "Иван Голубец", который загорелся и затонул у берегов Мавритании, вернулась в Украину.

Украинские Национальные Новости

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