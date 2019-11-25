Українські моряки судна "Іван Голубець" повернулися додому
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Вночі 25 листопада з Мавританії, де загорівся і затонув океанський траулер "Іван Голубець", чотири українські моряки повернулися додому. Про це у своєму Twitter повідомив держсекретар МЗС Андрій Заєць, передає УНН.
"Добра ранкова новина: цієї ночі з Мавританії повернулися додому чотири українські моряки судна "Іван Голубець", до яких там було застосовано обмежувальні заходи. Дякую міністру Ould Cheikh Ahmed", - написав Заєць.
Нагадаємо, 22 липня стало відомо, що український траулер потонув біля узбережжя Африки після пожежі.
Пізніше Міністерство закордонних справ України та посольство України в Марокко повідомило, що на океанському траулері “Іван Голубець”, на якому виникла пожежа біля берегів Мавританії, перебували майже три десятки громадян України.
Раніше УНН повідомляв, частина екіпажу океанського траулера “Іван Голубець”, який загорівся і затонув біля берегів Мавританії, повернулась до України.