Украинские медики начали получать бесплатные минуты и гигабайты
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. Мобильный оператор Vodafone начал начислять медицинским работникам 1000 бесплатных минут на номера всех операторов, а также 10 ГБ мобильного интернета. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел внешних отношений Vodafone Украина.
"С 1 апреля Vodafone Украина начинает начислять медицинским работникам по 10 Гб мобильного интернета и 1000 минут для звонков на номера всех операторов в Украине, включая городские сети", - говорится в сообщении.
Также указано, что мобильный оператор бесплатно предоставит медикам безлимитный доступ к социальным сетям - Facebook, LinkedIn, Twitter, Pinterest и мессенджерам - Viber, Telegram, WhatsApp, Skype и Snapchat.
Напомним, Минздрав договорился со службой такси о бесплатной перевозке врачей на время карантина.