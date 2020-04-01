Украинские медики начали получать бесплатные минуты и гигабайты

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 88820 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 101128 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 103264 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 102467 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 110640 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 100037 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 104682 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106500 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131451 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130417 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украинские медики начали получать бесплатные минуты и гигабайты

Украинские медики начали получать бесплатные минуты и гигабайты

Киев  •  УНН

 • 16321 просмотра

КИЕВ. 1 апреля. УНН. Мобильный оператор Vodafone начал начислять медицинским работникам 1000 бесплатных минут на номера всех операторов, а также 10 ГБ мобильного интернета. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел внешних отношений Vodafone Украина.

"С 1 апреля Vodafone Украина начинает начислять медицинским работникам по 10 Гб мобильного интернета и 1000 минут для звонков на номера всех операторов в Украине, включая городские сети", - говорится в сообщении.

Также указано, что мобильный оператор бесплатно предоставит медикам безлимитный доступ к социальным сетям - Facebook, LinkedIn, Twitter, Pinterest и мессенджерам - Viber, Telegram, WhatsApp, Skype и Snapchat.

Напомним, Минздрав договорился со службой такси о бесплатной перевозке врачей на время карантина.

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