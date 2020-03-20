МОЗ домовився із службою таксі про безкоштовне перевезення лікарів на час карантину

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Київ • УНН

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КИЇВ. 20 березня. УНН. За домовленістю з Міністерством охорони здоров’я України та органами місцевого самоврядування, Uber буде безкоштовно доставляти до лікарень медичних працівників, задіяних у запобіганні та ліквідації коронавірусної інфекції в Україні, передає УНН із посиланням на повідомлення МОЗ.

За інформацією МОЗ, ця домовленість включає 10 000 поїздок, які медичні працівники можуть здійснити, щоб дістатися до своїх лікарень та робочих місць.

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"Ця опція буде доступною в містах, де функціонує сервіс Uber: Київ, Одеса, Львів, Дніпро, Харків, Запоріжжя та Вінниця", - повідомили у відомстві.

У МОЗ України додали, що вдячні службі таксі за виявлену соціальну відповідальність та закликає інші транспортні сервіси долучитися до ініціативи та допомогти дістатися на роботу тим, хто рятує людські життя.

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