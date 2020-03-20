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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 100669 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 103933 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 105956 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 104925 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 113609 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 100919 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105360 просмотра

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106670 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131581 просмотра

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Минздрав договорился со службой такси о бесплатной перевозке врачей на время карантина

Киев  •  УНН

 • 11911 просмотра

КИЕВ. 20 марта. УНН. По договоренности с Министерством здравоохранения Украины и органами местного самоуправления, Uber будет бесплатно доставлять в больницы медицинских работников, задействованных в предотвращении и ликвидации коронавирусной инфекции в Украине, передает УНН со ссылкой на сообщение Минздрава.

По информации Минздрава, эта договоренность включает 10 тыс. поездок, которые медицинские работники могут использовать, чтобы добраться до своих больниц и рабочих мест.

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"Эта опция будет доступна в городах, где работает сервис Uber: Киев, Одесса, Львов, Днепр, Харьков, Запорожье и Винница", - сообщили в ведомстве.

В Минздраве Украины добавили, что благодарны службе такси за проявленную социальную ответственность и призывает другие транспортные сервисы присоединиться к инициативе и помочь добраться на работу тем, кто спасает человеческие жизни.

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