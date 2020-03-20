Минздрав договорился со службой такси о бесплатной перевозке врачей на время карантина
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. По договоренности с Министерством здравоохранения Украины и органами местного самоуправления, Uber будет бесплатно доставлять в больницы медицинских работников, задействованных в предотвращении и ликвидации коронавирусной инфекции в Украине, передает УНН со ссылкой на сообщение Минздрава.
По информации Минздрава, эта договоренность включает 10 тыс. поездок, которые медицинские работники могут использовать, чтобы добраться до своих больниц и рабочих мест.
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"Эта опция будет доступна в городах, где работает сервис Uber: Киев, Одесса, Львов, Днепр, Харьков, Запорожье и Винница", - сообщили в ведомстве.
В Минздраве Украины добавили, что благодарны службе такси за проявленную социальную ответственность и призывает другие транспортные сервисы присоединиться к инициативе и помочь добраться на работу тем, кто спасает человеческие жизни.