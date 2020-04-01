Українські медики почали отримувати безкоштовні хвилини та гігабайти

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КИЇВ. 1 квітня. УНН. Мобільний оператор Vodafone почав нараховувати медичним працівникам 1000 безкоштовних хвилин на номери всіх операторів, а також 10 ГБ мобільного інтернету. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ зовнішніх відносин Vodafone Україна.

“З 1 квітня Vodafone Україна починає нараховувати медичним працівникам по 10 Гб мобільного інтернету і 1000 хвилин для дзвінків на номери всіх операторів в Україні, включаючи міські мережі”, - йдеться у повідомленні.

Також вказано, що мобільний оператор безкоштовно надасть медикам безлімітний доступ до соціальних мереж - Facebook, LinkedIn, Twitter, Pinterest та месенджерів - Viber, Telegram, WhatsApp, Skype та Snapchat.

Нагадаємо, МОЗ домовився із службою таксі про безкоштовне перевезення лікарів на час карантину.

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