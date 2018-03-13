Украинские хакеры нанесли ущерб на полтора миллиона евро
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. Сотрудниками киберполиции совместно с немецкой полицией были задержаны двое жителей Черновцов в Германии, которые с помощью мошенничества завладели 1,5 миллиона евро. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Департамента Национальной киберполиции Украины.
"Оперативникам стало известно, что указанная группа граждан Украины с 2013-го по 2016 год преступным путем получала цифровые пакетные марки (компании DHL Lables), которые затем перепродавала с существенными скидками. Получая доступ к учетным записям клиентов немецкой почты, с помощью заранее похищенных авторизационных персональных данных (в том числе идентификаторов, паролей, номеров банковских платежных карточек, сроков их действительности) преступники в большом количестве заказывали цифровые пакетные марки", - говорится в сообщении.
Позже киберпреступники находили клиентов в интернете и перепродавали марки со скидками в размере 50-70%. В общем полиция зафиксировала более 200 случаев незаконной продажи почтовых пакетных марок. Полученные деньги группа сразу переводила в наличные в банках Кипра и Испании.
Группа состояла из 28-летней женщины и 22-летнего мужчины. Техника, которой пользовались мошенники, была изъята полицией для проведения экспертиз.
Как сообщал УНН, 5 декабря 2017 года сотрудники киберполиции разоблачили преступную группу, которая под предлогом благотворительности обманула украинские предприятия на 5 миллионов гривен.