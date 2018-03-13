Українські хакери завдали збитків на півтора мільйона євро

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КИЇВ. 12 березня. УНН. Співробітниками кіберполіції спільно з німецькою поліцією були затримані двоє чернівчан у Німеччині, які за допомогою шахрайства заволоділи 1,5 мільйона євро. Про це УНН повідомили у прес-службі Департаменту Національної кіберполіції України.

"Оперативникам стало відомо, що вказана група громадян України з 2013 по 2016 рік злочинним шляхом здобувала цифрові пакетні марки (компанії DHL Lables), які потім перепродавала із суттєвими знижками. Отримуючи доступ до облікових записів клієнтів німецької пошти, із допомогою заздалегідь викрадених авторизаційних персональних даних (у тому числі ідентифікаторів, паролів, номерів банківських платіжних карток, термінів їх дійсності) злочинці у великій кількості замовляли цифрові пакетні марки", - зазначено в повідомленні.

Пізніше кіберзлочинці знаходили клієнтів в інтернеті та перепродавали марки зі знижками у розмірі 50-70%. Загалом поліція зафіксувала понад 200 випадків незаконного продажу поштових пакетних марок. Отримані гроші група одразу переводила в готівку в банках Кіпру та Іспанії.

Група складалась з 28-річної жінки та 22-річного чоловіка. Техніку, якою користувались шахраї, було вилучено поліцією для проведення експертиз.

Як передавав УНН, 5 грудня 2017 року співробітники кіберполіції викрили злочинну групу, яка під приводом благодійності ошукала українські підприємства на 5 мільйонів гривень.

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