Украинские хакеры вместе с СБУ слили в сеть 30-миллионную базу данных клиентов "Альфа-банка"

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“Слив в сеть 30-ти миллионной базы данных клиентов „Альфа-банка“ — еще одно свидетельство огромных „дыр“ в системах безопасности российских банков. По информации наших источников, этот взлом осуществили украинские хакеры вместе с СБУ”, — сообщил собеседник УНН.

Детали

Пранкеры даже лично дозвонились до владельца банка Михаила Фридмана, чтобы сообщить ему “благую весть” о взломе. А заодно — спросить, не хочет ли он выступить против войны в Украине. Но олигарх почему-то был не в настроении, и после недолгого разговора бросил трубку.

“Ну, что поделаешь”, — российский олигарх Фридман подтвердил “дыры” в банковской системе рф.